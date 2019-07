Cinema Listings 25-31 July

Your guide to what’s showing in local cinemas

THE PALACE

MARKET PLACE, LONGRIDGE

PR3 3RR

TEL: 01772 785600

The Lion King: Thu-Wed (not Mon) 10.30 (Wed only) 13.30 16.30 19.30 (not Wed)

Toy Story 4 (U): Thu-Sun 10.30

Window To The World - Diego Maradona (12A): Wed 19.30

THE ISLAND

SOUTH PROMENADE, LYTHAM ST ANNES FY8 1LY

TEL: 01253 725331

The Dead Don’t Die (15): Thu 17.00 19.30

Spider-Man - Far From Home (12A): Fri-Wed 19.45

Lion King (PG): Thu 11.00 12.00 13.00 15.45 16.15 20.00 Fri-Wed 10.30 (Sun-Tue only) 12.30 (Sat, Wed only) 13.00 13.30 (Fri, Mon, Tue only) 15.45 (Sat, Wed only) 16.15 16.45 (Fri, Mon, Tue only) 19.30 20.00 (not Sat, Wed)

Annabelle Comes Home (15): Thu 20.00

The Queen’s Corgi (PG): Thu-Wed 10.15 14.15 (Thu only)

Toy Story 4 (U): Thu-Wed 10.45 (not Fri) 13.45 16.30 (Thu only)

NT - The Lehman Trilogy (12A): Thu 19.00

Horrible Histories The Movie (PG): Fri-Wed 11.00 (not Fri) 14.00 17.00

The Current War (12A): Fri-Wed 16.45 19.45

Andre Rieu - Shall We Dance (PG): Sat 19.00 Sun 15.00

RSC - Measure For Measure (‘19) (12A): Wed 19.00

THE FLOWER BOWL

GARSTANG ROAD, BROCK

PR3 0BT

TEL: 01995 676210

The Lion King (PG): Thu, Mon-Wed 10.00 11.40 (Tue only) 12.20 14.20 14.55 17.15 17.30 19.20 20.10 Fri 10.20 12.55 15.00 15.35 17.25 17.40 20.20 Sat 09.50 11.50 12.30 1.30 15.10 16.15 17.50 20.25 Sun 10.00 12.05 12.20 14.45 17.25 19.00

The Queen’s Corgi (PG): Thu 09.40 Mon-Wed 09.35

Spider-Man - Far From Home (12A): Thu 19.50 Fri 12.25 Mon, Wed 11.35

Yesterday (12A): Thu 11.45 Fri 09.50 20.30 Sat 10.50 Sun 09.45 18.40 Mon-Wed 19.50

Toy Story 4 (U): Thu, Mon-Wed 09.50 12.35 14.55 17.00 Fri 10.10 12.40 15.10 18.10 Sat 09.35 14.25 16.40 Sun 09.50 12.35

Rocketman Sing-Along (15): Fri, Sun 20.00

André Rieu 2019 Maastricht Concert - Shall We Dance: Sat 19.00 Sun 15.00

Apollo 11 (U): Thu 15.00

Kursk - The Last Mission (12A): Thu 17.05

Yesterday (12A): Thu 13.00 17.20 20.15 Fri 12.35 20.30 Sat 20.30 Sun 20.15 Mon-Wed 11.45

Rocketman (15): Thu 10.15 Fri 09.50

Apollo 11 (U): Fri, Mon, Tue 17.30 Sat 12.25 Sun 20.00 Tue 15.00

Jaws (12A): Fri 20.00

Pavarotti + Satellite Q&A With Exclusive Content: Sat 19.00

Aladdin (PG): Thu 11.55

Westlife - The Twenty Tour Live (12A): Sat 20.00

ODEON

RIVERSWAY, PORTWAY, ASHTON-ON-RIBBLE PR2 2YQ

TEL: 0871 22 44 007

Aladdin (PG): Thu 10.30 13.20 Fri-Tue (not Sun) 10.40

André Rieu’s 2019 Maastricht Concert - Shall We Dance? (U): Sat 19.00 Sun 15.00

Annabelle Comes Home (15): Thu 18.45 21.15 Fri-Tue (not Sun) 21.30

Autism Friendly - The Lion King (PG): Sun 10.15

Detective Pikachu (PG): Fri-Tue 10.00

Horrible Histories The Movie (PG): Fri-Tue 10.50 13.20 14.50 15.50 18.20

Judgemental Hai Kya SFL (15): Fri-Tue 18.40 (not Sun) 19.20 (Sun only) 20.40 (not Fri, Sun) 21.20 (Fri, Sun only)

NT Live - The Lehman Trilogy: Thu 19.00

Paw Patrol Mighty Pups (U): Thu 10.00

Rocketman Sing A Long (15): Fri 19.40 Sun, Tue 18.30

Spider-Man - Far From Home 2D (12A): Thu 10.40 11.40 13.40 14.40 16.40 17.40 19.40 20.40 Fri-Tue 10.00 (Fri, Sat only) 11.50 (not Tue) 12.50 (not Sun) 14.40 15.40 (not Sun) 17.40 20.30

The Current War (12A): Fri-Tue 12.20 17.20 19.50

The Lion King 3D (PG): Thu 12.30 15.30 18.30

The Lion King 2D (PG): Thu-Tue 10.00 11.00 (not Thu) 12.00 13.00 13.30 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 (not Thu) 19.30 (not Fri) 20.00 21.00 21.20 (Thu only)

The Queen’s Corgi (PG): Thu 10.50

Toy Story 4 2D (U): Thu 09.50 10.50 12.20 13.20 14.50 15.50 16.20 17.20 18.20 19.50 Fri-Tue 10.15 11.15 (not Sun) 11.45 (Sun only) 12.45 13.45 (not Sun) 15.15 16.15 (not Sun) 16.45 (Sun only) 17.45 20.15

Wild Rose (15): Tue 11.00

Yesterday (12A): Thu 20.50 Fri 18.30 20.40 Sun 20.40 Mon 18.30 21.15 Tue 21.15

THE DUKES

MOOR LANE, LANCASTER LA1 1QE

TEL: 01524 598500

Yesterday (12A): Thu 11.00

Apollo 11 (U): Thu 13.45

NT Live - The Lehman Trilogy: Thu 19.00

Us (15) – Outdoor Screening: Thu 20.55

Vita & Virginia (12A): Fri 18.15 Sat 16.40 Sun 20.15 Mon 20.35 Tue 11.00 18.10 Wed 13.45

The Captor (15): Fri 20.35

Bohemian Rhapsody (12A) – Outdoor Screening: Fri 20.55

Amazing Grace (U): Sat 14.40

Andre Rieu 2019 Maastricht Concert - Shall We Dance: Sat 19.00 Sun 15.00

Mamma Mia - Here We Go Again Sing-Along (PG) – Outdoor Screening: Sat 20.50

Orlando (PG): Mon 18.30 Tue 20.30

The Wicker Man (15) – Outdoor Screening: Tue 20.45

RSC - Measure for Measure: Wed 19.00

Bohemian Rhapsody (12A) – Outdoor Screening: Wed 20.45