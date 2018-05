SCHOOL DAYS: Caton CE School

Guardian historian Terry Ainsworth sent us this photo of youngsters at Caton CE School in 1952.

Back Row: Linda Harris, Phyllis Burrow, Margaret Bainbridge, Gladys Hill; Middle Row: Raymond Akrigg, Ian Simpson, Alan Quinn, A N Other, Terry Ainsworth, David Postlethwaite, Jim Atkinson; Front Row: Elizabeth Davies, Hilda Dainty, Cynthia Edmondson, Joyce Taylor, Ann Whitehead, Margaret Stead, Joyce Wilson, Ann Taylor, A N Other, Heather Huddleston, Kathleen Garnet; Sat on ground: Janet Yates, Dorothy Bainbridge.