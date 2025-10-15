Lancaster leisure centre temporarily closed due to power cut
A Lancaster leisure centre is temporarily closed due to power issues.
Salt Ayre Leisure Centre on Doris Henderson Way posted on Facebook: “Salt Ayre Leisure Centre is temporarily closed due to unforeseen power issues. Our team is working hard to resolve the situation as quickly as possible, and we will provide further updates as soon as possible.
“We sincerely apologise for any inconvenience caused and appreciate your patience and understanding.”