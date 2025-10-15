Lancaster leisure centre temporarily closed due to power cut

By Michelle Blade
Published 15th Oct 2025, 12:15 BST
Updated 15th Oct 2025, 12:23 BST
Exterior of Salt Ayre Leisure Centre.
A Lancaster leisure centre is temporarily closed due to power issues.

Salt Ayre Leisure Centre on Doris Henderson Way posted on Facebook: “Salt Ayre Leisure Centre is temporarily closed due to unforeseen power issues. Our team is working hard to resolve the situation as quickly as possible, and we will provide further updates as soon as possible.

“We sincerely apologise for any inconvenience caused and appreciate your patience and understanding.”

