A-level results 2017

Students have been finding out their A-level results today, and we are posting them here as soon as we receive them.

Keep checking back to find out all ther results from schools and colleges across the district.

Carnforth High School

A Level results A*-E

E Atkinson 3.5, N.Begh 3, S Begh 3.5, A Branch 4, N Brown 5.5, D Chesters 4.5, B Downham 3.5, L Downham 3.5, O Duncan 3, S Gregg 4.5, E Griffiths 4.5, M Hardie 4, L Harris 4.5, K Holmes 3.5, A Joel 3.5, Z Marshall 4, N Neill 5.5, S Nott 2, J Phillips 2.5, L Pilsbury 4, L Pinch 3, J Shaw 6, L Shepherd 5, S Shepherd 5, S Simpson 4.5, E Walker 3, E Weyer 5, J Wilcock 5.5.

Dallam School, Milnthorpe

A Level results

L Abbit 3, J Abel 2, M Adair 2, D Bakhat 4, J Balderstone 3, F Barclay 3, E Beaumont 2, G Beaumont 4, J Blessington 3, M Brierley 3, L Bryant 3, E Butlin 3, B Chan 4, M Chell 2, A Chesters 2, G Clark 2, B Cooper 3, M Cozler 3, J Curry 3, A Denney 3, R Douglas 3, A Eccleston 1 BTEC Health and Social Care, J Evans 3, M Grummert 5, J Harper 2, R Hartley 3, M Hasler 4, H Jackson 3, K Kelsall 2, W Kendall 3, G Lee 3, S Lycett 3, E Macadam 1 Travel and Tourism Dual Award, B MacEwan 3, K Mackie 3, R Madhlambudzi 4, G Marchment 3, K Martin-Lowther 2, N McGarry 3, N McQuillan 3, J Miller 4, M Missihoun 5, F Molloy 3, S Monkhouse 3, R Pearson 1 Travel and Tourism Dual Award, R Rawlinson 1 BTEC Health and Social Care, C Reeve 3, J Reid 3, K Ryder-Lewis 3, A Singleton-Maskell 3, M Somers 3, J Stebbings 3, A Suzzani-Waterton 4, T Taylor 3, J Thompson 3, J Till 3, E Tsankov 3, L Walton 4, A Ward 3, A Wolstanholme 3, H Wong 5, R Yates 4, I Yeung 4.

Heysham High School

A Level results A*-E

Adam Jacob 3, Arnold Rebecca 3, Aspey Sophie 1, Barber Jack 1, Bates George 3, Birch James 2, Bowes Cory 4, Boyle Lyle 2, Bradshaw Georgia 3, Burns Euan 3, Colquitt Ellie 3, Comerford Hailey 3, Conlon (Jones) Liam 3, Dorrington Elle 3, Ellis Charnia 3, Fegan Lily 3, Francom Morgan 1, Goulding Shorna 2, Harling Eleanor 3, Hawkesford Jake 2, Heath Kieran 3, Hong Ken 4, Howarth Joshua 3, Hunter Lucia 3, Johnson James 3, Jones Michael 3, Leamy Callum 3.5, Leigh Amber 2, Lowther Sophie 3, Marshall David 3, McGrath Gabrielle 2, McKay Declan 3, Mosley Jade 4, Palmer Mason 2, Parkin Jason 2.5, Paterson Abigail 1, Pattemore India 3.5, Patterson Jade 2, Penman Nadia 3, Phipps Alice 1, Povey-Carter Caitlin 2, Price Olivia 3, Radford Daniel 3, Reeve-Stennett Emma 3, Reynolds Conran 3, Robinson Olivia 3, Rolfe Jordan 3, Rowlands Owen 3, Rush Holly 1, Satterley Emma 3, Stewart Lander 1, Stowe Michael 1, Taylor Leah 1, Thomson Will 2, Tomkinson Chloe 3, Tomlinson Joseph 3, Walker Rhiannan 3, Winder Ben 2, Wisdom Kaitlin 3, Woodfine Aiden 3, Young Dylan 3, Conway Molly 3, Gozdziak Krystian 2, Halliwell Joshua 1, Holt Kyle 2, Ulyatt Jamie 2.

Lancaster Girls’ Grammar School

A Level results A*-E

M Acutt 3, N Ali 3, C Bailey 5, J Baines 3, L Bamber 3, M Barker 3, S Bennett- Shaw 3, C Brooke 3, E Brown 3, V Burge 3, N Burkhart 3, N Campion 3, E Cannon 3, G Cartledge 3, E Caudrelier 3, I Cawley 1, T Chapman 3, S Chauhan 3, A Clapp 3, S Connor 3, A Cookson 3, R Coombs 3, K Copping 3, O Cottam 4, A Cross 3, I Cross 3, N Cujkevic-Plecko 3, E Cutting 3, J Devany 3, R Dixon 3, S Dixon 3, E Dodd 3, I Douglas-Jones 3, H Drummond 3, A Edmondson 3, I Evamy 3, Y Evans 3, E Findlay 3, J Freeman 3, J Freudmann 3, R Frost 3, K Gardner 3, C Gartside 3, A Gibson 4, A Glass 3, L Godden 3, F Goodrich 4, C Gornall 3, E Gosling 3, F Granger 3, E Gresty 3, N Haddington 3, E Haggin 3, S Hall 3, H Hamilton 3, M Hanif 3, T Haq 3, M Harrison 3, S Hastings 3, E Henning 3, E Heywood 3, C Hicks 3, E Hodkinson 3, N Holmes-Shaw 3, M Holton 3, A Horrobin 3, L Hough 3, C Hudson 3, M Hughes 3, Melissa Hughes 3, L Ibison 3, Z Imran 3, I Islam 3, C Jackson 4, M Jenkins 3, M Jiagbogu 3, C Johnson 3, L Johnston 3, C Johnstone 3, C Jones 3, L Keelan 3, E Kemmish 3, E Kerr 3, I Khan 3, A Klein 3, E Knowles 3, A Kochhar 3 , I Lane 3, J Lane 3, A Liu 5, N Lutaaya 3, J MacDonald 3, A Mackay-Fowler 3, J Macluskie 3, D Manson 3, C McGrillen 3, A Mead 3, M Midgley-Bryan 3, V Mills 3, G Mitchell 3, R Morse 3, E Ness 3, A Ockenden 3, M Parker 3, R Parkinson 4, L Parry 3, T Peacock 3, L Peers 3, K Philpott 3, A Plowman 3, M Pyne 3, C Ramsay 3, G Readman 3, G Rigby 3, A Robinson 3, M Rose 3, C Rurlander 3, E Scallan 3, L Sealy 3, C Senior 3, M Shanmuganathan 3, A Shepherd 3, F Shirras 3, B Shooter 3, A Shore 3, N Spotswood 3, S Stacey 4, E Stammers 3, N Stanton 3, H Strahan 3, J Sullivan 3, C Tagg 3, M Tate 3, C Thackrah 3, A Thompson 3, M Thornley 4, N Thornton 3, I Tidsmarsh 3, J Todhunter 3, M Triviais 3, K Tuer 3, L Vost 4, R Wakefield 3, H Walling 3, M Walmsley 2, L Watson 3, M Whitaker 3, I Wilkinson 3, M Wilkinson 3, A Williams 2, K Williams 3, J Willshaw 3, L Wimborne 3, L Woods 3, S Woolley 3, J Yeaman-Smith 4.

Lancaster Royal Grammar School

A Level results A*-E

Upper Sixth

D Ackroyd 3, B Adams 3, T Atherton 4, L Atkinson 2, S Atkinson 4, J Aung 4, Z Baguneid 4, J Banks 3, M Bargh 3, N Beamer 4, A Beeching 3, J Bennett 3, G Bowles 3, J Bradfield 2, C Bradshaw 4, D Brown 4, O Burrell 3, J Canty 3, A Chakravarty 4, J Chan 3, J Chapman 3, L Cheetham 4, H Chiu 3, Y Chow 3, J Crabtree 3, J Cressey 3, A Crooks 3, E Cross 3, L Davies 4, R de Vries 4, J Eastham 4, W Ellison 3, B Fairclough 3, S Farey 4, J Fenna 4, W Ferdinand 3, J Fidler 3, H Finan 3, A Fletcher-Hodgson 3, W Fraser-Gray 3, T Fyfe 3, S Gallagher 3, J Gavaghan 3, Z Gilbert 3, E Gilliat 3, E Greenwood 3, A Grunshaw 3, C Hall 3, T Halsall 3, J Hampsey-Cook 3, I Haq 3, Z Harper 5, L Harwood 3, H Hassan 4, O Helme 3, C Ho 4, T Howson 3, A Hughes 3, B Hynes 3, G Ibbetson 3, M Jones 3, A Kamath 4, J King-Cox 3, A Kumar 3, B Kwok 4, W Lee 4, A Long 4, H Mackie 3, E Magee 4, B Maguire 3, G Maloney 3, R Mason 3, J McClements 2, S McGowan 4, R McHugh 2, A McKay 3, A McLauchlan 3, S Milligan 4, L Milner 3, C Moody 3, D Morgan 3, S Nardeosingh 4, B Nuttall 3, M Nutter 4, O Olawore 4, O Oniwinde 3, C Owen 3, M Padfield 4, H Page 3, C Parkin 3, C Parkinson 3, C Peters 4, H Potter 3, J Pritchard 4, L Quirke 3, J Rayson 3, D Rillie 3, J Roberts 3, C Robinson-Brooks 3, A Rose 3, H Rowlands 3, C Rowley 3, G Salter 3, J Schofield 4, M Screen 4, A Seth 3, W Sewell 4, N Shore 3, J Shoroye 3, N Slack 3, J Smith 3, C Southgate 4, E Sperring 3, T Squire 3, J Steele 3, F Stone 3, S Stott 3, J Sykes Macleod 4, J Taylor 3, J Taylor 3, C Tetlow 4, P Thanikachalam 4, J Thomas 3, A Thompson 3, D Thompson 3, P Tse 4, T Turner 3, A Vadva 3, J Walker 3, M Walker 3, M Walsh 4, R Watkins-New 3, K Weston 3, J Wheatley 3, J Wilkinson 3, T Woodcock 2, J Yang 3, H Young 2, J Yu 4.

Lower Sixth

M Absar 1, M Al-Rifai 2, D Arey 1, J Atkinson 2, G Attwood 2, A Bartaula 1, A Bashir 1, A Beet 1, A Bhattacharyya 1, M Blackett-Ord 1, T Bolton 2, H Bower 1, F Bristow 1, J Brown 1, W Burrow 1, W Burrow 1, E Carson-Walker 1, J Carter 2, A Choi 1, D Clemson 1, A Clifford 2, F Clifton-Baran 1, J Collin 2, N Collins 2, L Cooper 1, M Dadabhoy 1, H Deed 1, D Dixon 1, E Dixon 1, G Dobson 2, H Douglas-Jones 1, A Eastham 1, D Eastham 1, J Eckersley 2, E Faucitt 1, B Felstead 1, J Fogg 1, S Gelder 1, B Heseltine 3, E Higgs 1, L Hinnigan 1, N Idowu 1, T Jain 1, S Jeffery 1, H Jones 1, L Kamijo-Flanagan 2, R Kennedy 1, T Kerr 1, J Kidd 1, B Knott 1, A Kochhar 2, D Kozma-Percy 1, A Leech 1, Y Li 2, G Littler 1, L MacPherson 1, D Madej 2, J Marsh 1, J Mason 2, F McLean 1, A McMillan 1, W Minchom 1, J Morphet 1, M Musa 1, M Neil 1, C Nicholls 2, T Nicholls 1, T Oldham 1, K Oommen 2, E Otoibhi 1, S Otto 1, T Oyebola 1, H Patel 1, C Pau 2, H Pickthall 1, R Preston 2, R Reji 1, W Ritchie 1, J Rogers 2, S Roskell 2, A Ross 1, C Rowbotham 1, A Royce 1, V Rungta 2, D Salzedo 2, A Sealy 1, A Singh 2, A Sinha 1, A Sloss 1, A Suleman 1, J Sutton 1, M Tai 2, L Targett 2, M Thackrah 1, P Thanikachalam 2, S Thornton 1, P Tiwari 1, J Twigg 1, J White 2, S White 1, C Whittaker 3, A Whyte 1, S Wilding 2, S Wiley 1, A Wong 1, K Wong 2, J Wood 1, A Woodley 2, T Ye 2, X Zhuang 1, M Ziba 1.

Queen Elizabeth, Kirkby Lonsdale

A Level results A*-E

C Adams 3, P Anderson 3, I Ashberry 3, S Ashfield-Morgan 3, G Atkinson 3, M Atkinson 3, R Attfield-Kirsopp 3, K Bancroft 3, E Bedford 3, T Beuzeval 3, A Billington 3, K Bonwick 3, J Boot 3, F Bowness 3, E Bradbury 3, I Brennan 3, J Brown 3, L Brown 3, O Budd 3, K Burford Hothersall 2, G Burton 3, K Burton 3, S Butterworth 3, E Cade-Welsby 3, J Challis 3, L Chandler 3, R Chandler 3, N Chapman 3, R Chesney-Benson 3, S Christie 3, B Clare 3, R Coates 3, S Cockram 3, M Collinson 3, R Collis 3, L Comer 3, C Cowgill 2, Z Croft 2, Z Crombie 3, J Cuffe-Soan 3, A Davies 3, L Denney 3, A Duckworth 3, C Duhig 3, G Duxbury 1, P Easterby 3, M Eccleston 3, E Eddy 3, H Evans 3, O Fletcher 3, A Galbraith 3, I Galbraith 3, J Gardner 3, L Glaves 3, A Haigh 3, G Hardman 3, D Harrison 3, A Hart 3, W Hindle 3, H Hodgson 1, H Hoggarth 3, T Holborn 3, M Holcroft 3, K Howrie 3, S Hughes 3, C Hunt 3, S Ingle 3, F Ingram 3, N Jackson 3, C Jeffries 3, F Jones 4, J Jones 3, M Jones 3, D Kelly 3, R Ketchen 3, D King 3, G Lamb 3, E Lambert 3, N Latimer 3, T Lauretani 2, J Lavitad 3, J Letheren 3, G Lindsey 3, E Lomax 3, C Marsh 3, G Martin 3, T Martlew 3, J Maxwell 3, R Middleton 3, J Milner 3, S Moore 3, B Morgan 3, C Nelson 3, E Newton 3, T O’Keeffe 3, E Ormrod 3, W Osborne 3, L Parkhouse 3, S Part 3, S Pattinson 3, J Pickard 3, A Plummer 3, A Potts 3, S Potts 3, A Prall 3, M Pritchard 3, L Procter 3, J Rae 2, E Robinson 3, A Ross 3, E Ross 3, J Rowley 3, K Rowley 3, C Salisbury 3, L Sayle 3, R Semple 3, A Sharp 3, J Sillars 3, C Slinger 3, D Smith 2, J Smith 3, M Smith 3, O Smith 3, M Somers 3, C Stephens 3, W Stevenson 3, J Storey 3, E Street 3, O Stretton 3, N Taplin 3, S Taylor 3, D Thomas 3, A Thompson 3, J Thomson 3, C Thornton 3, R Thorpe-Monaghan 3, C Tomlinson 3, L Tomlinson 1, A Troon 3, E Tully 3, P Walker 3, H Weltzien 3, S Weston 3, I Whitaker 3, F Whittaker 3, K Whittaker 3, H Williams 3, J Willis 2, O Wilson 3, H Winn 3, T Wood 3, K Woof 3, M Woof 3, T Woolley 3, V Wray 3, J Wren 3, O Wright 3.

AS Level passes at A*-E

F Amayuelas-Tann 4, T Anderson 2, J Aubrey 4, B Barlow 3, A Barnes 4, M Barton 3, K Berry 1, L Berry 3, J Betley-Makinson 4, T Beuzeval 4, J Boothman 3, M Bowers 4, I Boyd 4, H Bradley 3, M Brigham 3, E Broad 3, E Brown 3, R Brown 4, M Brownsord 2, A Burd 4, C Cadwallender 4, L Campbell 2, I Campion 3, A Ceesay 3, C Christmas 4, C Cochrane 4, J Confue 3, F Crackles 3, C Crossley 4, M Crossman 3, S Dale 3, B Darlington 3, K Davies 4, B Dinsdale 3, F Dodd 4, F Duxbury 4, S Duxbury 4, B Evans 3, K Forrest 4, C Foster 4, H Fraser 4, S Gent 0, R Gibson 3, E Goodall 4, S Hans-Brooker 3, I Harpham 3, B Harrison 3, M Haygarth 4, K Haywood 3, B Heath 3, G Heath 4, O Hensman-Crook 4, L Holgate 3, S Horrocks 4, G Houghton 4, H Howard 2, L Hudson 3, H Hunt 1, A Jackson 4, E Jackson 3, E Jeffery 3, B Jones 3, G Joyram 3, S Kenyon 3, A Kirkwood 2, E Knaggs 1, M Lambert 2, S Lawrence 4, V Lawson 1, M Leach 3, A Leadbitter 3, H Leaf 3, C Lewis-Morton 3, K Liddle 4, D Littler 3, O Loffelmann 4, E Maguire 4, H Marrs 2, J Marshall 2, H Mason 4, F McPherson 2, B Metcalfe 1, A Miles 4, F Milligan 4, J Modar 3, A Morrison 4, T Moses 4, L Murtagh 3, C Nayler 4, C Needham 3, E Neesham 4, J Newbold 2, J Nicholls 4, R Nicholson 3, A O’Donnell 4, E Outterside 3, N Pike 4, D Power 4, M Price 2, L Primrose 4, M Robertshaw 4, A Robinson 3, J Robinson 4, M Robinson 3, A Roper 3, L Rushton 4, Z Scott 4, R Seger Bernard 3, I Shannon 4, R Sharkey 4, E Smith 3, N Storey Archer 4, S Stott 4, E Stretch 2, R Suddaby 3, M Sykes 3, A Symons 4, S Tallon 3, H Tamlin 2, J Thompson 3, S Thompson 3, C Thorsen 2, H Todd 3, P Tough 4, A Tracey 3, B Wania 3, F Warman 3, I Weber 3, J Weeks 4, N Wharton 2, C White 3, L Wild 4, M Wilson 2, H Winnard 4, G Winter 4, E Wood 3, S Woolley 4, E Wright 4, M Wylder 4, A Yafai 3.